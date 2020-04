Coronavirus, Zaia: ‘Si può aprire anche prima del 4 maggio’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, Zaia si schiera con Fontana: “Si può aprire tutto anche prima del 4 maggio”. Il governatore del Veneto Luca Zaia si schiera dalla parte di Attilio Fontana e parla della fine del lockdown il prossimo 3 maggio, con conseguente riapertura dal 4. Coronavirus, Zaia con Fontana: “Si può aprire tutto anche prima del 4 maggio” “La valutazione del presidente Fontana è legittima alla luce di una serie di provvedimenti”, ha dichiarato Zaia. “Al di là delle nostre posizioni ci sono poi ad ombrello le dotazioni di minima che verranno stabilite a livello nazionale e da lì potremmo solo migliorare ulteriormente le misure a tutela della salute aggiungendo nuove misure. Il vero tema è decidere se chiudere tutto e morire in attesa che il virus se ne vada o aprire e convivere perché ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Zaia : il 4 maggio riapre tutto

Coronavirus - Zaia : “Veneto pronto a riaprire prima del 4 maggio”

