Coronavirus | Von der Leyen “L' Europa chieda scusa all' Italia”

(Di giovedì 16 aprile 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non si puo' sconfiggere una pandemia cosi' rapida e di tale portata senza dire la verita'. La verita' su tutto: sui numeri, sulla scienza, sulle previsioni, ma anche sulle nostre stesse azioni. Si', e' vero: nessuno era davvero pronto per tutto questo. E' anche vero che troppi non si sono resi disponibili per tempo quando l'Italia aveva bisogno di un aiuto nelle primissime fasi. E si', per questo, e' giusto che l'nel suo insieme porga le sue scuse piu' sincere”. Cosi' la presidente della Commissione Europea, Ursula von der, in apertura della sessione plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles sull'azione coordinata dell'Ue per l'emergenza.“Marsi ha un valore solo se ci porta a modificare il nostro comportamento. Ed e' vero che non c'e' voluto molto prima che tutti capissero che e' solo ...