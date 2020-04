Coronavirus | Von der Leyen | «Bilancio Ue sarà la guida della ripresa» Trump verso la

(Di giovedì 16 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.069.819 i casi confermati dinel mondo. Secondo gli ultimi datiJohns Hopkins University. Il numero dei deceduti è arrivato a 137.124. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito con 639.664 contagi e 30.985 vittime. A seguire la Spagna con 180.659 e l’Italia con 165.155 positivi. Spagna ANSA/ALESSANDRO DI MARCO/Lo scrittore Luis SepulvedaÈ morto perlo scrittore cileno Luis Sepulveda. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione. Scrittore, sceneggiatore e regista del cinema cileno, residente a Gijón (Asturie) dal 1997, era stato testato positivo aldopo essere rientrato dal festival letterario Correntes dÉscritas, tenutosi ...

Von der Leyen ricorda quanto è successo all’inizio della pandemia di Coronavirus, quando sembrava che in Europa questo fosse un problema praticamente solo dell’Italia: “E’ vero che molti erano assenti ...Poi la Von der Leyen ha spiegato che il bilancio pluriennale europeo sarà la guida della ripresa. "Ne useremo la potenza per fare leva per investimenti massicci che servono per far ripartire la nostra ...