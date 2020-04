Coronavirus | volo speciale per mascherine da Shanghai VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 16 aprile 2020) Viaggi speciali in aereo per portare in Italiaprotettive ed altro materiale santario necessario per affrontare l'emergenza sanitaria da. Alitalia si è impegnata a ritirare 12 milioni didalla Cina, in particolare da, ma anche da altri Paesi come Brasile, India e Giappone. Importato anche altro materiale sanitario come respiratori, guanti, occhiali e camici. Sono già stati effettuati 5 voli cargo dalla Cina. Come avviene il trasporto Lee l'altro materiale sanitario dalla Cina vengono caricate nella stiva, nelle cappelliere e sui sedili dove abitualmente siedono i passeggeri. I voli sono effettuati con Boeing 777, l’aereo con la maggiore capacità di carico della flotta, e Airbus A330: effettuano una sosta a Novosibirsk, in Siberia, per il cambio dell’equipaggio ai comandi, non essendo possibile ...