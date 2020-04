Coronavirus | Villa Clementina | negativi gli 89 test rapidi effettuati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara Irpina (Av) – La Residenza Sanitaria Assistenziale “” di Volturara Irpina rende noto che nella giornata di oggi sono statiper il Covid 19 forniti dal distretto dell’ASL di Atripalda. In totale 89 esami di cui 42 per dipendenti e collaboratori e 47 per i pazienti. Tutti sono risultati. Le misure di prevenzione poste in essere sin dal 4 marzo dalla Direzione sanitaria, nella persona della dottoressa Nittolo, con la restrizione dell’accesso alla struttura e la dotazione di tutti i DPI necessari ai propri collaboratori e dipendenti, forniti dalla direzione amministrativa, nella persona del dott. Fiorito, e donati dal Comune di Volturara, hanno dato buon esito. “Continuano incessanti da parte della direzione sanitaria ed amministrativa – scrivono da...