Coronavirus Usa, 22 milioni i disoccupati in 4 settimane (Di giovedì 16 aprile 2020) Come abbiamo ripetuto spesso, l’altra faccia della pandemia è la crisi economica. E con questo si intende anche il dramma che sta affliggendo, e toccherà sempre di più, il mondo del lavoro. Non solo in Italia, ma in tutti i paesi colpiti, anche quelli che, storicamente, sono i più forti. Come gli USA: le richieste di sussidi di disoccupazione che hanno seguito l’espandersi del Coronavirus, secondo l’ultimo aggiornamento settimanale, sono state 5,4 milioni. Queste si aggiungono alle 6,61 milioni della settimana precedente, per un totale di 22 milioni nelle ultime quattro settimane. Coronavirus Usa, 22 milioni di americani hanno chiesto i sussidi Dopo essere diventato in tempi rapidissimi il primo Paese per numero di contagi, anche gli Usa ora sono costretti a combattere un’altra battaglia: la disoccupazione. In sole quattro settimane, ... Leggi su urbanpost Coronavirus - “possibile svolta con un farmaco già usato per un’altra patologia”

