Coronavirus | Ursula Von Der Leyen si scusa con l’Italia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dietro front diVon Der, presidente della Commissione europea. Arrivano infatti le scuse ufficiali all’Italia, da parte dell’Europa, per la posizione assunta dall’Unione Europea all’inizio dell’epidemia: “Molti non erano presenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ora la Ue deve presentare unasentita all’Italia, e lo fa alla fine di un percorso di riavvicinamento dell’Unione alla nostra nazione, dopo un confronto iniziale accidentato“ Un primo confronto carico di tensioni Quando Codogno è diventata zona rossa e l’Italia è stata colpita dall’evidenza di essere sull’orlo di un baratro sanitario, il primo approccio dell’Unione Europea alla crisi non era stato particolarmente aperto né generoso. A rendere la ...