CORONAVIRUS/ Un “rinoceronte grigio” pieno di pericoli che non abbiamo voluto vedere

(Di giovedì 16 aprile 2020) La crisi delnon è un destino già scritto perché siamo uomini liberi, non eventi naturali. La burocrazia che ammala il paese ci ha fatto rendere conto in ritardo della gravità del virus

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS rinoceronte

La Stampa

Altro che “cigno nero”! Piuttosto davanti a noi era un enorme rinoceronte grigio, impossibile da non vedersi, immagine creata dalla giornalista Michele Wucker per indicare pericoli sicuri che non ...La chiusura dei safari in Africa potrebbe favorire l’uccisione illegale dei rinoceronti, il cui corno è oggetto di traffici multimilionari ...