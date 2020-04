Coronavirus, un magnate dona un milione di euro alla sanità toscana (Di giovedì 16 aprile 2020) George Rapier, il proprietario di Villa Bibbiani, ha donato un milione per la lotta al Coronavirus. 800mila euro andranno al fondo di mutuo soccorso dell’Unione dei Comuni, gli altri 200mila all’ospedale di Empoli. Arriva un aiuto importante in toscana, per proseguire la lotta contro il Coronavirus. E a portarlo è un ricco medico texano, che … L'articolo Coronavirus, un magnate dona un milione di euro alla sanità toscana proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Figlia del magnate vietnamita Nguyen positiva al coronavirus : aveva partecipato alla Milano Fashion Week (Di giovedì 16 aprile 2020) George Rapier, il proprietario di Villa Bibbiani, hato unper la lotta al. 800milaandranno al fondo di mutuo soccorso dell’Unione dei Comuni, gli altri 200mila all’ospedale di Empoli. Arriva un aiuto importante in, per proseguire la lotta contro il. E a portarlo è un ricco medico texano, che … L'articolo, unundisanitàproviene da www.meteoweek.com.

ConfagriSiena : Covid -19 Polizza assicurativa dipendenti - malatinvisibili : Magnate texano dona 1 milione per la lotta al coronavirus: 200mila all'ospedale di Empoli - paoloigna1 : Vogliamo farci un minimo d'estate? Ecco rinunciamo tutti a Pasquetta senza impegnare le Forze dell'ordine #covid19… - Alfonso0070 : RT @LaCnews24: Dal magnate Rocco Commisso 10mila mascherine per la sua Marina di Gioiosa #calabrianotizie #newscalabria - LaCnews24 : Dal magnate Rocco Commisso 10mila mascherine per la sua Marina di Gioiosa #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus magnate Magnate texano dona 1 milione per la lotta al coronavirus: 200mila all'ospedale di Empoli Il Tirreno Coronavirus, un magnate dona un milione di euro alla sanità toscana

Dal suo conto in banca è arrivata una donazione di un milione di euro, diversificata tra due enti che stanno producendo il massimo sforzo nella lotta contro la diffusione del Coronavirus. George M.

Epidemia, capri espiatori e social network

Oggi, per lettori che hanno visto ciò che stiamo vedendo in queste settimane di Covid-19, “La violenza e il sacro” avrebbe necessità di molte ... di quello che sarebbe diventato il più diffuso social ...

Dal suo conto in banca è arrivata una donazione di un milione di euro, diversificata tra due enti che stanno producendo il massimo sforzo nella lotta contro la diffusione del Coronavirus. George M.Oggi, per lettori che hanno visto ciò che stiamo vedendo in queste settimane di Covid-19, “La violenza e il sacro” avrebbe necessità di molte ... di quello che sarebbe diventato il più diffuso social ...