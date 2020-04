Coronavirus | ultime notizie – Von der Leyen chiede scusa all’Italia | «La Ue non c’è stata

(Di giovedì 16 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)La presidente della Commissione europea: «L’Ue ora deve presentare unasentita all’Italia» EPA/FRANCOIS LENOIR / La presidente della Commissione europea Ursula Von der«È vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare unasentita all’Italia, e lo fa». Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione Ue ha rivolto ufficialmente delle scuse ...

sole24ore : In Italia nelle ultime 24 ore 2.907 nuovi casi, 602 vittime, 1.695 guariti. Diminuiscono i ricoverati (-12) e i mal… - Corriere : Trump blocca fondi all’Oms: «Suoi errori sono costati vite umane» - sole24ore : In Italia 165.155 contagi (+1,64%) e 21.645 vittime (+2,74%). Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 2.667 e 578 i d… - zazoomnews : Coronavirus: morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda - #Coronavirus: #morto #scrittore - angeloinitaly : RT @SkyTG24: ?? #COVID19 ? Polemica tra Lombardia e governo su riapertura ? Morto lo scrittore Luis #Sepúlveda ?? Tutti gli aggiornamenti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Patto tra Goap, farmacie e istituzioni per aiutare le vittime. L’isolamento imposto dall’emergenza Covid-19 rischia di esporre a pericoli gravi donne e figli. Una campagna informativa viene loro incon ...L'Ue ha mobilitato oltre 3 mila mld di euro, facendo più in queste ultime quattro settimane che nei primi quattro anni dell'ultima ... investimenti massicci che servono per far ripartire la nostra ...