Coronavirus, ultime notizie – In Italia aumentano leggermente i nuovi positivi. Stabili i decessi in Lombardia, oltre 900 i nuovi casi di positività rilevati. Guerra (Oms): «Nelle Rsa un massacro» (Di giovedì 16 aprile 2020)

Lazio, +148 positivi rispetto a ieri. 5 i nuovi decessi April 16, 2020 Sono 148 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi, 16 aprile, nella Regione Lazio, con un trend al 2,8%. Il totale dei positivi sul territorio è di 4.144. I decessi sono stati 5 nelle ultime 24 ore, per un totale di 316. 46 invece i nuovi guariti, su un totale di 920. A comunicare i dati è l'assessore alla sanità della Regione Alessio D'Amato. Le persone in isolamento domiciliare sono 2600. 1347 sono invece i ricoverati, 197 sono ...

Coronavirus - il bollettino delle 18 – Nelle ultime 24 ore più di duemila guariti (Di giovedì 16 aprile 2020)

