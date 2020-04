Coronavirus | ultimata acquisizione di documenti in Regione Lombardia Ora investigatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Un lavoro lunghissimo e dettagliato di. Gli uomini della Guardia di finanza sono tornati nella sede dellaper ultimare la raccolta egli atti legati all’inchiesta sulla gestione delle Rsa, tra cui il Pio Albergo Trivulzio, in piena emergenza. Le acquisizioni, iniziate ieri su richiesta della procura di Milano che indaga per epidemia colposa e omicidio colposo, riguardano la raccolta di delibere e disposizioni impartite in materia di sicurezza, ma anche mail, bozze, corrispondenza e quanto possa essere utile a ricostruire le misure assunte in merito all’emergenza Covid 19. Tutto materiale che dovrà essere analizzato e incrociato con quanto sequestrato negli uffici della Baggina. L’inchiesta sul Pat era stata aperta dopo gli esposti dei lavoratori che hanno accusato la struttura di non aver messo a disposizione sufficienti ...