Coronavirus, UK: “No proroga alle trattative post Brexit” (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – La pandemia Covid-19 non è motivo per prorogare le trattative post Brexit oltre la scadenza del 31 dicembre 2020, anche nel caso lo chiedesse l’Unione Europea. A dirlo è il portavoce del governo di Boris Johnson che frena le ipotesi circolate in Gran Bretagna su un possibile rinvio delle trattative con Bruxelles, come hanno suggerito anche alcuni esponenti dell’opposizione laburista. Secondo Downing Street, il no arriverebbe anche se a chiederlo fosse la stessa UE: l’emergenza sanitaria, sottolinea il governo, ha reso più necessaria una maggiore “flessibilità” e autonomia di fronte alla crisi. Nel frattempo, è attesa nel pomeriggio l’ufficialità per il prolungamento del lockdown di altre tre settimane in tutto il Paese: a confermarlo anche il ministro della Sanità, Matt Hancock alla ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Oms Europa : “nonostante la primavera siamo nella tempesta”

