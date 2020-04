Coronavirus, turismo: in Sardegna calo drastico di posti di lavoro (Di giovedì 16 aprile 2020) Il settore turistico, specialmente in Sardegna, sta vivendo un momento storico drammatico a causa dell’emergenza Coronavirus. Coronavirus: il settore dell’imprenditoria di viaggio in Sardegna sta vivendo una delle crisi più importanti della sua storia. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, i numeri più importanti riguardano le numerose cancellazioni delle prenotazioni per i mesi di aprile, … L'articolo Coronavirus, turismo: in Sardegna calo drastico di posti di lavoro proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Turismo e coronavirus - quali località più colpite nell'estate 2020 : "Il quadro è chiaro"

Turismo ai tempi del Coronavirus - Federalberghi : non cancellate le prenotazioni

Coronavirus - turismo : idee per la ripresa. A Pollica il sindaco lancia gli Holiday bond per superare la crisi (Di giovedì 16 aprile 2020) Il settore turistico, specialmente in, sta vivendo un momento storico drammatico a causa dell’emergenza: il settore dell’imprenditoria di viaggio insta vivendo una delle crisi più importanti della sua storia. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, i numeri più importanti riguardano le numerose cancellazioni delle prenotazioni per i mesi di aprile, … L'articolo: indidiproviene da www.inews24.it.

LaStampa : Coronavirus, sono esperti di marketing e turismo ma ora si offrono per lavorare nei campi - LaStampa : In Veneto 1500 persone rimaste senza lavoro si iscrivono alla piattaforma sperimentale di Coldiretti: bisogna sempl… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Sardegna è l'anno zero del #turismo. Stop fino a giugno. Blocco delle assunzioni nel 70% degli ho… - A_LaSalandra : Il #turismo ha nella fiducia uno dei suoi fondamentali. #Emirates e le altre aziende che riusciranno a scaricare ad… - infoitinterno : Come saranno le vacanze post coronavirus: turismo di prossimità e turni in spiaggia -