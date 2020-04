Coronavirus, turismo: idee per la ripresa. A Pollica il sindaco lancia gli Holiday bond per superare la crisi (Di giovedì 16 aprile 2020) Come poter supportare la ripresa delle imprese turistiche quando ci sara’ lo stop al lockdown? Una risposta arriva da Stefano Pisani, delegato Anci e sindaco di Pollica, perla del Cilento, che ha ideato gli Holiday bond. Si tratta di voucher per l’acquisto anticipato delle vacanze che, secondo un documento inviato dall’Associazione dei Comuni al ministro Dario Franceschini perche’ analizzi la soluzione, sono in grado di “sostenere economicamente il settore turistico, stimolando la domanda prossima e futura; contribuire alla finanza a breve delle Pmi senza aumentare il debito pubblico del Paese mediante la vendita di vouchers ai risparmiatori; attivare il risparmio privato degli italiani (1.500 miliardi depositati sui conti correnti) per garantire liquidita’ alle piccole aziende”. All’AGI, Pisani spiega che per il funzionamento degli ... Leggi su ildenaro Coronavirus : Magoni (Lombardia) a Franceschini - ‘per turismo misure shock’

Coronavirus - Pecoraro Scanio “Servono aiuti diretti per il turismo”

Coronavirus Italia - la road map di Ricciardi per la riapertura : «Guai ad abbassare la guardia - tempi lunghi per calcio e turismo» (Di giovedì 16 aprile 2020) Come poter supportare ladelle imprese turistiche quando ci sara’ lo stop al lockdown? Una risposta arriva da Stefano Pisani, delegato Anci edi, perla del Cilento, che ha ideato gli. Si tratta di voucher per l’acquisto anticipato delle vacanze che, secondo un documento inviato dall’Associazione dei Comuni al ministro Dario Franceschini perche’ analizzi la soluzione, sono in grado di “sostenere economicamente il settore turistico, stimolando la domanda prossima e futura; contribuire alla finanza a breve delle Pmi senza aumentare il debito pubblico del Paese mediante la vendita di vouchers ai risparmiatori; attivare il risparmio privato degli italiani (1.500 miliardi depositati sui conti correnti) per garantire liquidita’ alle piccole aziende”. All’AGI, Pisani spiega che per il funzionamento degli ...

LaStampa : Coronavirus, sono esperti di marketing e turismo ma ora si offrono per lavorare nei campi - LaStampa : In Veneto 1500 persone rimaste senza lavoro si iscrivono alla piattaforma sperimentale di Coldiretti: bisogna sempl… - Corriere : Il Cilento propone gli «holiday bond» per combattere la crisi che ha colpito il turismo - DottorWatson : RT @EleonoraCamilli: Colf, badanti, lavoratori del turismo e ristorazione sono tra i più colpiti dalla crisi legata a #coronavirus. Molti s… - SardiniaPost : Il presidente di Federalberghi, Paolo Manca: 'Siamo in una situazione eccezionale che richiede interventi ecceziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus turismo In Sardegna qualcuno sta lavorando al turismo a prova di coronavirus AGI - Agenzia Italia Coronavirus, quale futuro per il mondo dei balneari? Abbiamo fatto il punto con la categoria e le Istituzioni (Video)

Il turismo ligure è composto principalmente da vacanzieri francesi ... essendo tra le regioni maggiormente colpite dall'emergenza coronavirus. "Può sembrare assurdo, ma se la situazione sarà davvero ...

Made in Italy la sanificazione dello stadio di Incheon

Il costo finale dell’impianto è di circa 450.000 euro. “La Corea del Sud è, come l’Italia, fra i Paesi più colpiti dalla pandemia Covid-19. La differenza è che loro hanno un atteggiamento proattivo e ...

Il turismo ligure è composto principalmente da vacanzieri francesi ... essendo tra le regioni maggiormente colpite dall'emergenza coronavirus. "Può sembrare assurdo, ma se la situazione sarà davvero ...Il costo finale dell’impianto è di circa 450.000 euro. “La Corea del Sud è, come l’Italia, fra i Paesi più colpiti dalla pandemia Covid-19. La differenza è che loro hanno un atteggiamento proattivo e ...