Coronavirus | tigri del circo alla fame | agricoltori italiani le adottano

(Di giovedì 16 aprile 2020) A causa dell’emergenzac’èrmeper centinaia di, leoni, ippopotami, elefanti, cavalli e cammelli rimasti senza sostentamento per il blocco forzato degli spostamenti e degli spettacoli dei circhi. Lo rende noto la Coldiretti che si è mobilitata con l’adozione da parte degliche in tutta la Penisola, dal FriuliSicilia, hanno portato razioni alimentari di soccorso dal latteverdura, dcarnefrutta ma anche fieno e paglia. Solo in Sicilia sono 6 le realtà in difficoltà per le quali è scattato il piano Marshall alimentare degli: ilAcquatico esotico a Mazara del Vallo, Sandra Orfei a Caltanissetta, Happy Circus a Castelvetrano,Lamar a Caltagirone,Torres a Campobello di Licata e Darix Martini a Santa Teresa Riva. A loro nell’ultima ...

ROMA - A causa dell'emergenza coronavirus c è allarme fame per centinaia di tigri, leoni, ippopotami, elefanti, cavalli e cammelli rimasti senza sostentamento per il blocco forzato degli spostamenti e ...