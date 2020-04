CORONAVIRUS SPAGNA | 182MILA CASI | 19MILA MORTI 551 decessi nelle ultime 24 ore

Tg3web : ?? È morto lo scrittore cileno Luis Sepúlveda. Era stato ricoverato in ospedale in Spagna a febbraio dopo essere ris… - wireditalia : L'autore del Vecchio che leggeva storie d'amore e di Storia di una gabbianella e un gatto era stato ricoverato in S… - TgLa7 : #Coronavirus: in #Spagna oltre 19.000 morti, 551 in 24 ore - a_piedi_nudi : RT @EugenioGiani: Mi rattrista la morte di un grande scrittore come Luis Sepulveda, di origine cilena, ma la cui scomparsa a 71 anni è avve… - nicolatavilla : RT @ebreieisraele: Ma come in #spagna per il #coronavirus 4 giorni fa tutto fermo morti per le strade ora hanno riaperto. In #Francia e #ge… -

CORONAVIRUS SPAGNA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CORONAVIRUS SPAGNA