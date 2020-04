Coronavirus, sono 125 i medici morti: si lavora alla fase 2 con farmaci e app a casa (Di giovedì 16 aprile 2020) Altri tre medici hanno perso la vita per l’epidemia di Covid-19. sono, rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Alberto Guidetti (ginecologo), Alberto Omo (direttore sanitario casa di riposo) e Giancarlo Buccheri (medico antroposofo). Il totale dei decessi sale così a 125. Ad oggi, sono deceduti per l’infezione da Covid-19 anche 31 infermieri e 9 farmacisti. Oggi deceduta anche un’ostetrica nel napoletano. Intanto si lavora alla fase 2. Poter chiedere alle farmacie ospedaliere antivirali e idrossiclorochina per i malati di Covid in isolamento domiciliare, possibilità di indicare i controlli alle unità speciali Usca, uso dell’app come ad esempio quella già operativa in Israele che con un video selfie fornisce in tempo reale la saturazione, la frequenza cardiaca respiratoria del paziente a ... Leggi su meteoweb.eu A Vo’ test sierologici sui gatti : “Vogliamo capire se possono contrarre il Coronavirus e come rispondono”

