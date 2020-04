Coronavirus: sindacati, accordo in ferretti per ripresa in sicurezza (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Labitalia) - accordo alla ferretti per la ripresa delle attività in sicurezza. Ad annunciare la firma di un protocollo per la gestione ed il contrasto alla diffusione del Covid 19 all'interno degli stabilimenti di ferretti Group, leader mondiale nella costruzione e commercializzazione di motor yacht e navi da diporto, sono i sindacati di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal Uil. Il protocollo ''prevede la costituzione di un comitato composto da datore di lavoro, servizio protezione e prevenzione, direzione di stabilimento, medico competente, organizzazioni sindacali Rsu/Rls di ogni singolo cantiere del gruppo ferretti'', spiegano Fabrizio Pascucci FenealUil, Salvatore Federico Filca-Cisl, Maurizio Maurizzi e Filippo Calandra Fillea-Cgil nazionali. Tra i punti rilevanti del protocollo, ''oltre a regolamentare e fornire indicazioni finalizzate a incrementare ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - in Abruzzo la giunta Fdi approva la “pace legale con le imprese”. Sindacati : “Condono che tutela gli interessi di pochi”

Coronavirus - accordo tra Fca e sindacati per la sicurezza alla ripresa delle attività lavorative

Coronavirus - in Lombardia oltre 10.000 morti. I sindacati : “Lockdown fino al 3 maggio”. Morto neonato nelle Filippine – DIRETTA (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Labitalia) -allaper ladelle attività in. Ad annunciare la firma di un protocollo per la gestione ed il contrasto alla diffusione del Covid 19 all'interno degli stabilimenti diGroup, leader mondiale nella costruzione e commercializzazione di motor yacht e navi da diporto, sono idi categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal Uil. Il protocollo ''prevede la costituzione di un comitato composto da datore di lavoro, servizio protezione e prevenzione, direzione di stabilimento, medico competente, organizzazioni sindacali Rsu/Rls di ogni singolo cantiere del gruppo'', spiegano Fabrizio Pascucci FenealUil, Salvatore Federico Filca-Cisl, Maurizio Maurizzi e Filippo Calandra Fillea-Cgil nazionali. Tra i punti rilevanti del protocollo, ''oltre a regolamentare e fornire indicazioni finalizzate a incrementare ...

etuc_ces : ?????? “Se le imprese muoiono, andiamo in recessione e da lì è dura tornare in piedi. Non possiamo rischiare che migli… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, verso prolungamento misure per 14 giorni. Dcpm, vertice Conte-sindacati #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i sindacati: si va verso il prolungamento del #lockdown fino al 3 maggio #ANSA - Noovyis : (Coronavirus: sindacati, accordo in ferretti per ripresa in sicurezza) Playhitmusic - - GianfrancoGasb1 : RT @FIMCislStampa: Lettera dell’IG Metall ai sindacati italiani: solidarietà con i lavoratori italiani durante la crisi dovuta al #coronavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindacati Coronavirus: sindacati pensionati,fermare strage case riposo - Marche Agenzia ANSA Coronavirus: sindacati, accordo in ferretti per ripresa in sicurezza

Ad annunciare la firma di un protocollo per la gestione ed il contrasto alla diffusione del Covid 19 all'interno degli stabilimenti di Ferretti Group, leader mondiale nella costruzione e ...

Borse, banche, Btp e petrolio: soffrono tutti

La Grecia si è aggiunta alla lista di emittenti della zona euro che recentemente hanno lanciato titoli via sindacato, collocando 2 miliardi di euro in un titolo ... Il titolo è sostenuto dalla recente ...

Ad annunciare la firma di un protocollo per la gestione ed il contrasto alla diffusione del Covid 19 all'interno degli stabilimenti di Ferretti Group, leader mondiale nella costruzione e ...La Grecia si è aggiunta alla lista di emittenti della zona euro che recentemente hanno lanciato titoli via sindacato, collocando 2 miliardi di euro in un titolo ... Il titolo è sostenuto dalla recente ...