**Coronavirus: Sicilia, 2.108 positivi e 284 guariti** (Di giovedì 16 aprile 2020) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – Sono 2.108 i pazienti positivi al Covid in Sicilia e 284 guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 42.405 (+2.538 rispetto a ieri).Di questi sono risultati positivi 2.579 (+44), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.108 persone (+27), 284 sono guarite (+11) e 187 decedute (+6). Degli attuali 2.108 positivi, 573 pazienti (-17) sono ricoverati – di cui 48 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.535 (+44) sono in isolamento domiciliare.L'articolo **Coronavirus: Sicilia, 2.108 positivi e 284 guariti** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Sicilia - 2.081 positivi e 273 guariti***

