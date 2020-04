Coronavirus | siamo tutti sulla stessa barca | niente Mes | ma cancellazione del debito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Se papa Francesco ha ragione, ovvero senella, allora occorre cercare di non affondare, e per farlo bisogna gettare in mare la zavorra. C’è qualcuno che pensa che la zavorra siano gli esseri umani, mentre qualcun altro ritiene che questa zavorra sia già in mare, e che se essa cercasse di salire a bordo, rovescerebbe lafacendo annegare sia chi è già su, sia chi vorrebbe salvarsi. Non si possono imre, dice la Lifeboat Ethics, l’etica della zattera, che ha avuto diverse interpretazioni, da Garrett Hardin a Onora O’Neill a Bruce Ackerman (che parlava di ‘astronave’), perché sefossimo, non si salverebbe nessuno, andremmoa picco. A mio avviso, mai come in questo caso papa Francesco ha ragione. Non c’è nessuno che, per citare il poeta, con ...