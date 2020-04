Coronavirus | Salvini “Non esiste il Mes senza condizioni”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nonil Mescondizioni. Il trattato dice che le condizioni ci sono, e abbiamo visto in passato che le condizioni sono la patrimoniale e l'innalzamento dell'eta' pensionabile”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoai microfoni di Rtl 102.5.“Noi possiamo avere il triplo delle risorse del Mes con dei titoli di Stato sottoscritti dagli italiani – ha aggiunto -. Sono convinto che gli italiani preferiscano che il controllo delle aziende, del debito e dei risparmi italiani, sia in Italia. Conte ha detto a reti unificate che il Mes e' vecchio e non serve. Vedremo se ha cambiato idea”.ha posi sottolineato come “Conte martedi' fa un'informativa,voto. Le informative si fanno a scuola, non e' normale che il Parlamento non possa votare su quello che Conte dovra' dire in Europa. Per me il Mes e' ...