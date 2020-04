Coronavirus | salta la panchina in Serie B Arriva l’esonero “per intervenuta eccessiva

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’emergenzasta portando pesantissime conseguenze al mondo del calcio, tante squadre hanno accentuato la crisi dal punto di vista economico, ed in caso di sospensione definitiva della stagione la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Per questo motivo l’Ascoli, inB ha preso una decisione drastica: l’esonero del’allenatore Roberto Stellone. L’accordo raggiunto in precedenza era troppo oneroso e per questo motivo è stato deciso il ribaltone, laè stata affidata al tecnico della primavera Guillermo Abascal. “Le straordinarie e non prevedibili vicende del virus COVID-19, che stanno interessando il nostro Paese, ci inducono a non prevedere la fine dello stato di emergenza e, di conseguenza, non ci consentono di prevedere la data di ripresa del Campionato diB, non essendo stata ancora presa alcuna ...