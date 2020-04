Coronavirus | Sala Regione Lombardia | “Ancora tanti decessi | siamo in piena fase 1 Fase

LegaSalvini : ?? Coronavirus: Cecchetti (Lega), Sala si dimetta Milano, 16 apr - 'Sala si dimetta. Con la smentita dell'Ospedale… - LegaSalvini : ?????? PAZZESCO!!! #FORZALOMBARDIA #CORONAVIRUS, CECCHETTI: SALA SI DIMETTA Milano, 16 apr - 'Sala si dimetta. Con… - SkyTG24 : ?? #COVID19 ??? #Milano, parla il sindaco #Sala: 'Sulla riapertura #Salvini ha parlato e la Regione ha eseguito' - bologninistefan : ??? Ieri il Sindaco Sala aveva annunciato trionfante: 'Sottoporremo a test i 4000 conducenti dei mezzi Atm' e invec… - ilCogito : RT @losqualosaltato: La lega chiede le dimissioni di sala. Avete capito bene, quelli che governano la #Lombardia chiedono a #Sala di dimett… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sala

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Mentre il nuovo coronavirus continua a diffondersi in Europa ... “L’economia soffre, ma i dati ci dicono che è prematuro”, afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala (Repubblica). 65 mila aziende ...