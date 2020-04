Coronavirus, Sala: ‘Nei giorni scorsi Regione mi aveva chiesto ulteriore stretta a Milano. Ora vuole riaprire, perché l’ha detto Salvini’ (Di giovedì 16 aprile 2020) “La settimana scorsa, alla fine di una video conferenza con Regione Lombardia, mi è stato detto che ‘la situazione a Milano è molto preoccupante, possiamo immaginare di dare un’ulteriore stretta? Ieri l’annuncio di Regione Lombardia ‘riapriamo dal 4 maggio‘. Cosa è successo ieri? Lascio a ognuno di voi le vostre riflessioni, la mia idea è che ieri mattina Salvini ha detto ‘gli italiani sono stufi di stare in casa’, e Regione Lombardia ha eseguito“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato nel consueto video sui social, la richiesta della Regione Lombardia al governo di iniziare a ripartire il 4 maggio. “Io non sono contrario in principio a parlare di riapertura e ipotizzare riaperture graduali ma bisogna pianificarle”, ha aggiunto. Siamo arrivati al weekend scorso di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Sala - ‘le 4 D della Regione sono uno slogan’

