Coronavirus, Sala: “Lombardia da terrore su contagi a liberi tutti” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica che la Regione sulla ripartenza del 4 maggio in Lombardia è passata dal terrore sul numero di contagi a liberi tutti. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, nella quale parla della ripartenza e delle misure necessarie … L'articolo Coronavirus, Sala: “Lombardia da terrore su contagi a liberi tutti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : pannelli in plexiglass e sanificazione - riaprono uffici postali a Marsala

Coronavirus : pannelli in plexiglass e sanificazione - riaprono uffici postali a Marsala

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Sala : “Faremo test sierologici a 4mila conducenti Atm” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il sindaco di Milano, Beppe, ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica che la Regione sulla ripartenza del 4 maggio in Lombardia è passata dalsul numero ditutti. Il sindaco di Milano Beppeha rilasciato un’intervista a La Repubblica, nella quale parla della ripartenza e delle misure necessarie … L'articolo: “Lombardia dasututti” proviene da www.meteoweek.com.

pfmajorino : Coronavirus, Sala risponde a Gallera: 'Il 95% di chi gira a Milano è in regola, se non va bene camb… - SkyTG24 : Coronavirus, F. Sala: 'In Lombardia venerdì mobilità record al 41%' - Pinucciosono : cioè una delle città con più contagi deve essere riaperta come test...bo non so come lo vedo a questo - franco_sala : RT @antoclerici: Comunque tranne un piccolo manipolo dei soliti cretini, gli Italiani hanno dimostrato di essere un popolo fantastico, risp… - lilasart : RT @Lanf040264: #Pandemia #Coronavirus. #Sala: 'La #Lega in due giorni dal terrore al liberi tutti. Più test e meno slogan' #Salvini è se… -