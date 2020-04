Coronavirus, Rezza: “Siamo ancora nella fase 1. La politica deve decidere qual è il rischio accettabile” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Questo parlare di fase 2 deve tenere conto del fatto che attualmente siamo ancora in fase 1 quindi qualsiasi attività riprenda deve essere fatta nel massimo della sicuRezza. La politica deve decidere qual è il rischio accettabile“, ha dichiarato Giovanni Rezza, Dipartimento Malattie Infettive-Iss, in collegamento con Agorà su Rai3. Il test sierologico, prosegue l’esperto, “non dà un patentino di immunità. Dobbiamo fare uno studio di prevalenza per vedere qual è la diffusione dell’infezione nelle varie aree italiane. Noi stimiamo che i casi che vengono segnalati siano da un quinto a un decimo di tutte le infezioni che si sono verificate in Italia“.L'articolo Coronavirus, Rezza: “Siamo ancora nella fase 1. La politica deve decidere qual è il rischio accettabile” sembra essere il primo ... Leggi su meteoweb.eu Lavoro dopo il coronavirus - il Viminale : ispettori in aziende - supermercati e negozi per garantire la distanza di sicurezza

