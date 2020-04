Coronavirus, Regione Lombardia invia un sms per scaricare l’app che mappa gli infetti (Di giovedì 16 aprile 2020) «Regione Lombardia-CercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa contagio»: è il testo di un sms ricevuto, nel corso del pomeriggio di giovedì 16 aprile, dagli abitanti della regione italiana più colpita dal coronavirus. Un messaggio per aumentare l’adesione fra la popolazione e far scaricare l’applicazione regionale, AllertaLOM, da più persone possibili. Un avviso a pioggia recapitato in base al collegamento alle celle telefoniche regionali, visto che persone residenti ma che stanno trascorrendo il lockdown altrove non lo hanno ricevuto e altre non residenti, ma in Lombardia, lo hanno invece letto. Leggi su vanityfair Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione

Coronavirus - ultimata acquisizione di documenti in Regione Lombardia. Ora investigatori analizzeranno materiale

ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - francescocosta : La regione che ha contenuto meglio l'epidemia in Italia aveva cominciato ad attrezzarsi già a gennaio, comprando il… - VittorioCocive1 : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus: comuni, in #Sicilia #elezioni slittano all'autunno - - regis_andrea : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale per regione: -