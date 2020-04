Coronavirus: Regione distribuisce mascherine a Trenord e Ferrovienord (Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) - L'assessore lombardo alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha consegnato 31.000 mascherine destinate agli operatori di Trenord e Ferrovienord. La distribuzione è avvenuta nell'impianto di manutenzione di Fiorenza Porta est, presente anche l'amministratore delegato di Trenord Marco Piuri. Sono 20.000 i dispositivi destinati a macchinisti e personale viaggiante di Trenord, 11.000 quelli destinati agli addetti di Ferrovienord. "La distribuzione gratuita delle mascherine è un contributo della Regione per garantire maggior sicurezza agli operatori del servizio ferroviario. Utilizzare questi dispositivi è fondamentale. I rifornimenti gratuiti sono un modo per tutelare e ringraziare chi, come macchinisti, controllori e addetti, lavora ogni giorno per assicurare la mobilità dei lombardi e lo ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - la parodia del Terzo segreto di satira con il finto tg della Regione Lombardia : “Fase 2? Cediamo Bergamo e Brescia al Veneto”

Coronavirus : Lombardia - domani in Regione 'Stati generali del Patto per lo sviluppo'

Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - francescocosta : La regione che ha contenuto meglio l'epidemia in Italia aveva cominciato ad attrezzarsi già a gennaio, comprando il…

La Regione Lazio, con due apposite delibere di giunta approvate oggi, interviene con circa 6 milioni di euro complessivi a sostegno degli asili nido, sia pubblici o convenzionati sia privati ...

Covid-19: cosa prevede l’ordinanza della Regione Basilicata

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 18 del 15 aprile 2020, contenente ulteriori misure di contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

