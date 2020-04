Coronavirus, Protezione civile: "Meno di tremila pazienti in terapia intensiva" (Di giovedì 16 aprile 2020) Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Per la prima volta dal 20 marzo i pazienti nei reparti sono infatti scesi sotto tremila: ad oggi sono infatti 2.936, 143 in Meno rispetto a ieri. Di questi, 1.032 sono in Lombardia, 42 in Meno rispetto a ieri.Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con sintomi, 750 in Meno rispetto a ieri, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.Sono 22.170 le vittime dopo aver contratto il Coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 525. Ieri l’aumento era stato di 578. Mentre sono complessivamente 106.607 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.189 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.127. Ci sono poi da segnalare 40.164 persone guarite, 2.072 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di ... Leggi su huffingtonpost Bollettino coronavirus Protezione Civile 16 aprile/ Conferenza stampa : 22170 morti

Coronavirus - diretta Protezione Civile : i dati di oggi 16 aprile

