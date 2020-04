Coronavirus | Pozzi Fimmg Milano | ‘novità su tamponi | ora farli a medici di base’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020), 16 apr. (Adnkronos) (di Vittoria Vimercati) – “Ebbene sì, oggi l’Ats ci ha comunicato che possiamo richiedereper i sospetti covid attraverso il loro portale. Ma questo si limita a chi dovrà tornare al lavoro”. E’ quanto spiega all’Adnkronos Anna Carla, medico di base a Pioltello e segretario della federazione provinciale dideidi base, a proposito della nuova circolare della Direzione Welfare che prevede l’allungamento della quarantena per i sospetti covid e la possibilità di richiedereper coloro che sono stati in contatto con un malato e devono tornare a lavorare. Finora, racconta il medico, “io non sono riuscita a ottenereper i miei pazienti e non l’ho mai fatto nemmeno io. Continuano a dire che il personale sanitario viene tamponato ma di certo non ...