Coronavirus, politici si tagliano lo stipendio per “fare la loro parte” (Di giovedì 16 aprile 2020) Quando il gioco si fa duro, i duri…si tagliano lo stipendio. L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova le economie di tutto il mondo e non sono pochi i Paesi dove i politici hanno deciso di fare la loro parte sacrificando una percentuale dei loro guadagni, pur sapendo che il loro gesto avrà valore poco più che simbolico. Le cifre risparmiate andranno ad aiutare i sistemi sanitari. Una classe politica che rinuncia ad uno stipendio d’oro è una classe politica che tende una mano di solidarietà al suo popolo. Questo è il principio che sembra aver guidato parlamentari e politici in vari Paesi. Accordo tra partiti in Giappone Il caso del Giappone è emblematico: il partito di maggioranza (partito liberal democratico) ed il partito Democratico-costituzionale hanno deciso di tagliare a tutti i parlamentari il 20% ... Leggi su thesocialpost SONDAGGI POLITICI/ Coronavirus : per 81% corretto prolungare quarantena

