Coronavirus | Oxfam | “Più aiuti | a rischio la vita di 40 milioni di persone”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ristagnano gliinternazionali verso i Paesi in via di sviluppo. I dati preliminari del Comitato sviluppo (Dac) dell’Ocse mostrano come la spesa complessiva da parte dei 30 Paesi membri nel 2019 sia aumentata solo dell’1,4% in termini reali rispetto al 2018 (da 149,4 a 152,8 miliardi di dollari), mentre l’aiuto umanitario è calato del 2,9%: un progresso insufficiente in uno scenario globale ‘normale’ e totalmente inadeguato in tempi di emergenza da, soprattutto in paesi in Africa, Medioriente e Asia, già colpiti da crisi umanitarie gravissime, dove ampie fasce della popolazione sono costrette in povertà estrema, senza l’accesso minimo a cure di base. L’allarme viene diffuso da, mentre la crisi sanitaria ed economica provocata dalpotrebbe far precipitare mezzo miliardo di persone ...