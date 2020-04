Coronavirus | ottime notizie dalla RSA Villa Torano | i positivi sono solo 20 | i negativi

(Di giovedì 16 aprile 2020) I 75 tamponi effettuati ieri su ospiti e dipendenti della Rsa, in provincia di Cosenza,stati processati presso il laboratorio di microbiologia di Catanzaro. I prelievi avevano inizialmente registrato latà di 67 soggetti al Covid-19, quasi tutti asintomatici. Il dato ha insospettito il commissario dell’Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli che ha scoperto che non era stato seguito dall’operatore il protocollo stabilito e i dati erano stati influenzati dal mancato cambio dei guanti durante l’esecuzione dei tamponi. I risultati, pervenuti, presso l’Asp di Cosenza, rilevano la presenza di 20 soggetti(1 ospite e 19 sanitari) e 55(17 ospiti e 38 sanitari). Nella giornata di oggi saranno effettuati ulteriori 30 prelievi, in modo da garantire la copertura totale di lavoratori e degenti, che verranno inviati al ...

