Coronavirus, oltre 30.000 morti negli Stati Uniti: “Riaprire le scuole anche se il 3% degli studenti morirà”, a New York lockdown fino al 15 Maggio (Di giovedì 16 aprile 2020) Sono 30.990 le persone morte negli Stati Uniti di Coronavirus, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia di Covid-19 davanti all’Italia (21.645 vittime), la Spagna (19.130) e la Francia (17.167). I casi di Coronavirus in totale in Usa hanno raggiunto i 639.733. Lo Stato di New York resterà chiuso fino al 15 maggio. Il governatore Andrew Cuomo prolunga così le chiusure delle attività non essenziali per il prossimo mese, malgrado il pressing di Donald Trump. Sta scatenando reazioni sulla rete il commento shock in tv di un medico e autore molto popolare sui media americani, che ha sostenuto l’ipotesi di riaprire le scuole anche se potrebbero favorire il contagio di Covid-19 e la morte tra gli studenti. “Le scuole – ha spiegato il dottor Mehmet Oz, parlando alla Fox ... Leggi su meteoweb.eu Quattro regioni chiedono la Fase 2. Il Coronavirus però continua a contagiare e a mietere vittime. I malati calano ma sono ancora oltre 106mila. Brusaferro (Iss) : “Trend discendente ma stiamo molto attenti”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Oltre 2000 guariti - 525 morti - calano ricoverati e contagi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Brusaferro : “Il trend è discendente”. Oltre 2000 guariti - 525 morti (Di giovedì 16 aprile 2020) Sono 30.990 le persone mortedi, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia di Covid-19 davanti all’Italia (21.645 vittime), la Spagna (19.130) e la Francia (17.167). I casi diin totale in Usa hanno raggiunto i 639.733. Lo Stato di New York resterà chiuso fino al 15 maggio. Il governatore Andrew Cuomo prolunga così le chiusure delle attività non essenziali per il prossimo mese, malgrado il pressing di Donald Trump. Sta scatenando reazioni sulla rete il commento shock in tv di un medico e autore molto popolare sui media americani, che ha sostenuto l’ipotesi di riaprire lese potrebbero favorire il contagio di Covid-19 e la morte tra gli studenti. “Le– ha spiegato il dottor Mehmet Oz, parlando alla Fox ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Catalfo: “Oltre 4 milioni di richieste per bonus di 600 euro. Sito dell’Inps ha garantito domande nono… - virginiaraggi : #coronavirus A Roma, a Pasquetta, oltre 14mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale, 162 le violazioni regis… - Agenzia_Ansa : Negli Usa 2.228 morti in 24 ore. NY alza il totale a oltre 10mila #Coronavirus #ANSA - bnotizie : Coronavirus, la Sicilia dice basta: `Contrari allo stop oltre il 3 maggio` - Giornale di Sicilia - oboniolo45 : L' Amore non conosce coronavirus ...sostituirà gli abbracci con gli sguardi ...ma l' Amore vero è vero oltre sempre… -