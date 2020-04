Coronavirus, oltre 105.000 i positivi in Italia. Scontro Lombardia-Governo su riapertura. Mattia dimesso dall’ospedale – DIRETTA (Di giovedì 16 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia10.45 – Coronavirus, Mattia dimesso da ospedale di Cremona Mattia, il ragazzo di 18 anni positivo al Coronavirus, è stato dimesso dall’ospedale di Cremona. “Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po’”. 10.00 – Von der Leyen, Ue chieda scusa all’Italia’ ‘E’ vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono ... Leggi su newsmondo Se la task force deve fare i conti con la politica (oltre che con il coronavirus)

Coronavirus - ultime notizie – In Italia i decessi sono più di 21mila. In Lombardia oltre 800 nuovi positivi. Guerra (Oms) : «Nelle Rsa un massacro»

