Coronavirus | oltre 105 000 i positivi in Italia 125 i medici morti 75enne travolta e

(Di giovedì 16 aprile 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in16.15 –e uccisa mentre era in fila alle poste Tragedia a Roma. Una donna di 75 anni è statae uccisa in zona Balduina mentre era in fila alle Poste in rispetto delle norme anti-. 16.05 – 125 iinda inizio epidemia 125 iinda inizio epidemia. Il bilancio continua ad aggravarsi ora dopo ora. 15.40 – Nigeria, violano la quarantena: 18 iSono 18 le persone morte da inizio epidemia in Nigeria per aver violato la quarantena. A denunciarlo è la Commissione nazionale dei diritti dell’uomo. 15.00 – 22 milioni di persone ...