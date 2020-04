Coronavirus, oggi in Sicilia BOOM di tamponi: il 98,3% è NEGATIVO, dati sempre più confortanti [DETTAGLI] (Di giovedì 16 aprile 2020) Appena 44 nuovi casi di positività al Coronavirus su ben 2.538 tamponi giornalieri: il dato di oggi in Sicilia è il migliore dall’inizio dell’epidemia. Mai, infatti, erano emersi così pochi casi a fronte di così tanti test effettuati. La percentuale dei positivi sui controllati è appena dell’1,7%: significa che il 98,3% dei tamponi è risultato NEGATIVO, testimoniando che l’epidemia non sta circolando nell’isola. Da ormai 4 giorni il trend si è assestato su numeri di nuovi casi giornalieri abbondantemente inferiori alle 50 unità, a fronte di un picco di 170 casi giornalieri ormai di gran lunga superato: è stato il 26 marzo, tre settimane fa, in barba alle previsioni di tutti coloro che si aspettavano il picco epidemico in Sicilia e al Sud in generale a metà aprile. Dall’inizio ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Napoli : da oggi al Cotugno tremila tamponi al giorno. Di Mauro : Verso lo screening di massa

Coronavirus - a Roma 65 nuovi casi - nessun morto : è allarme case di riposo. Lazio - oggi 147 positivi e 5 decessi

