Coronavirus, nuovo potenziale focolaio in un hotel: sono 140 richiedenti asilo (Di giovedì 16 aprile 2020) Potrebbe essere partito un nuovo potenziale e pericoloso focolaio di Coronavirus: lo stesso è stato individuato in Veneto, dove un centinaio di richiedenti asilo – su un totale di 140 – sono risultati positivi al covid-19: si tratta di migranti ospiti dell’hotel Monaco, a Verona, diventato un centro di accoglienza richiedenti protezione internazionale e minori. La Prefettura ha disposto che davanti alla struttura ricettiva ci sia un servizio di vigilanza da parte delle forze dell’ordine, con polizia e carabinieri che si alternano e controllano che nessuno possa entrare nella struttura o uscirne. Il primo positivo al Coronavirus nell’hotel veronese è stato scoperto una decina di giorni fa, quando un ragazzo pakistano – uno dei 140 ospiti – ha manifestato i primi sintomi della malattia – febbre, tosse, ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - von der Leyen : “L’Europa ha bisogno di un nuovo piano Marshall”

L’ambasciatore Usa Eisenberg a Fanpage.it : “Coronavirus per me è un nuovo 11 settembre”

Coronavirus - in Calabria il nuovo capo della Protezione civile è imputato per abuso. Il Riesame : “Favoritismi in nomina regionale” (Di giovedì 16 aprile 2020) Potrebbe essere partito une pericolosodi: lo stesso è stato individuato in Veneto, dove un centinaio di– su un totale di 140 –risultati positivi al covid-19: si tratta di migranti ospiti dell’Monaco, a Verona, diventato un centro di accoglienzaprotezione internazionale e minori. La Prefettura ha disposto che davanti alla struttura ricettiva ci sia un servizio di vigilanza da parte delle forze dell’ordine, con polizia e carabinieri che si alternano e controllano che nessuno possa entrare nella struttura o uscirne. Il primo positivo alnell’veronese è stato scoperto una decina di giorni fa, quando un ragazzo pakistano – uno dei 140 ospiti – ha manifestato i primi sintomi della malattia – febbre, tosse, ...

stanzaselvaggia : È nato un nuovo mostro nello stretto di Messina. Altro che Scilla e Cariddi. Un mostro di sicuro meno affascinante,… - enpaonlus : Nuovo Coronavirus e animali da compagnia: domande frequenti e informazioni utili - Mov5Stelle : Esiste un legame strettissimo tra le malattie che stanno terrorizzando il Pianeta e le dimensioni epocali della per… - madipach : RT @serebellardinel: Non si è fatto attendere il primo imputato per abuso d'ufficio in #Calabria,dove governa la #Destra che pensa a #Prima… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Come sarà il nuovo mondo? Dall’ufficio ai viaggi e i negozi: dieci cose che cambieranno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, il nuovo bilancio: 675 malati in più, ma i morti restano oltre 600. Calano ancora i ricoverati la Repubblica CORONAVIRUS: ALTRI 29 CASI IN ABRUZZO,

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente ... ha assicurato come "entro 10 giorni un nuovo dispositivo sanitario renderà possibile 'tamponare' fino a 2.400 persone ...

Tutto il ciclismo a ruota del Tour

Abbiamo ancora del lavoro da fare per organizzare il nuovo calendario Uci 2020 - ha detto Lappartient - a causa della pandemia che ha scosso il mondo, abbiamo fatto un primo passo molto importante.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente ... ha assicurato come "entro 10 giorni un nuovo dispositivo sanitario renderà possibile 'tamponare' fino a 2.400 persone ...Abbiamo ancora del lavoro da fare per organizzare il nuovo calendario Uci 2020 - ha detto Lappartient - a causa della pandemia che ha scosso il mondo, abbiamo fatto un primo passo molto importante.