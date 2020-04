Coronavirus | Nuova Zelanda il governo si riduce lo stipendio

Leggi su bigodino

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tutti gli stati del mondo, in un modo o nell’altro, stanno cercando di fronteggiare questa terribile emergenza con l’intento di limitare i danni. Tra tutti un particolare esempio di virtuosismo è quello della. Lo stato sta facendo parlare di sé, per l’efficacia del suo modello anti. In sole due settimane la curva del contagio è stata appiattita. La premier Jacinda Ardern e tutti i membri del, hanno dichiarato di essersi ridotti lodel 20% per 6 mesi, con effetto immediato. Questo come forma di solidarietà per coloro che sono stati toccati dalla pandemia. Ecco le parole del primo ministro: “È arrivato il momento di colmare il divario che c’è tra le diverse classi sociali del nostro paese, cominciamo ora. È importante che i politici più pagati, mostrino ...