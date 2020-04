Coronavirus news 16 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Le notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di giovedì 16 aprile, con i dati aggiornati sull'andamento del contagio da Covid-19. Sono 165.155 i casi Covid positivi in Italia, di cui 21.645 morti e 38.092 guariti. Superano i due milioni i contagi nel mondo, più di 600mila negli USA. Al via in Italia i test sierologici per un campione di 150mila persone. Leggi su fanpage Coronavirus - le news dal Mondo : negli USA si aggrava il bilancio di vittime e contagi - Trump rilancia le accuse all’OMS

"5G diffonde Coronavirus" : è fake news/ Cittadini furiosi in UK : danni a 40 antenne

