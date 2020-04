Coronavirus, New York e Regno Unito prolungano il lockdown. In Brasile si dimette il ministro della Sanità (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieOltre 2.100.000 i casi confermati di Coronavirus nel mondo. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei deceduti ha superato quota 140mila. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito con 639.733 contagi e 30.985 vittime. A seguire la Spagna con 180.659 e l’Italia con 165.155 positivi. Intanto, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha esteso a tutto il Giappone lo stato di emergenza. Brasile EPA/Joedson Alves Il ministro Luiz Henrique Mandetta Si è dimesso dall’incarico Luiz Henrique Mandetta, il ministro della Sanità del Brasile. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Già nei giorni scorsi erano circolate voci sulle sue imminenti dimissioni a causa di scontri con il presidente Jair Bolsonaro sulla gestione ... Leggi su open.online Coronavirus - Ivanka Trump nell'occhio del ciclone : avrebbe violato il lockdown per andare in New Jersey

In una casa di riposo del New Jersey sono stati trovati 17 morti ammassati in una stanza - probabilmente a causa del coronavirus

FACEBOOK TRACCIA LE FAKE NEWS - MESSAGGIO A CHI LE LEGGE/ Come le app anti-coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieOltre 2.100.000 i casi confermati dinel mondo. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei deceduti ha superato quota 140mila. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito con 639.733 contagi e 30.985 vittime. A seguire la Spagna con 180.659 e l’Italia con 165.155 positivi. Intanto, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha esteso a tutto il Giappone lo stato di emergenza.EPA/Joedson Alves Il ministro Luiz Henrique Mandetta Si è dimesso dall’incarico Luiz Henrique Mandetta, il ministro della Sanità del. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Già nei giorni scorsi erano circolate voci sulle sue imminenti dimissioni a causa di scontri con il presidente Jair Bolsonaro sulla gestione ...

francescocosta : Anthony Fauci sulla questione mascherine (quelle serie, quelle meno serie e quelle fatte in casa).… - andreapurgatori : A proposito di niente file davanti agli ospedali americani, #Luttwak sa che il NYT ha scritto che nella sola New Yo… - Agenzia_Ansa : Negli Usa 2.228 morti in 24 ore. NY alza il totale a oltre 10mila #Coronavirus #ANSA - Carmeli33392291 : Lo stato di New York ha prolungato il lockdown fino al 15 maggio - contribuenti : Coronavirus: Iachini, Inizio anno solare ipotesi concreta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus New Coronavirus – Usa, più di 30mila vittime: New York chiusa fino al 15 maggio Il Fatto Quotidiano Emergenza Coronavirus: Ivanka Trump viola il lockdown

Questa l’indiscrezione riportata dal New York Times. La figlia di Donald Trump avrebbe ... convincendoli a restare a casa per evitare il contagio da Coronavirus. Una notizia che farà discutere.

Coronavirus, la lettera aperta di 50 medici in trincea

Coronavirus, tre consigli Quella delle "conclusioni affrettate", ammoniscono ... Migliaia e più pazienti rappresentano un dramma gestionale per qualunque sistema sanitario del mondo, e stiamo vedendo ...

Questa l’indiscrezione riportata dal New York Times. La figlia di Donald Trump avrebbe ... convincendoli a restare a casa per evitare il contagio da Coronavirus. Una notizia che farà discutere.Coronavirus, tre consigli Quella delle "conclusioni affrettate", ammoniscono ... Migliaia e più pazienti rappresentano un dramma gestionale per qualunque sistema sanitario del mondo, e stiamo vedendo ...