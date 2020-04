Coronavirus | naturalista multato dalla Forestale | sanzione di 373€ perché stava

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’Italia è in lockdown per l’emergenzae i controlli sono serratissimi per individuare chiunque violi le disposizioni. In questi giorni, sono state tante le proteste per le regole di un isolamento tra i più rigidi al mondo, come confermatoriduzione della mobilità osservata in Italia dall’inizio dell’emergenza. Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di un affezionato lettore di MeteoWeb, appassionato di meteorologia e naturalismo,pesantemente per essere andato a coltivare una delle sue passioni. “Carissimi amici di MeteoWeb a conferma ormai del clima poliziesco instaurato in Italia e delle gravi limitazioni delle libertà personali vi comunico che in data odierna mentre mi trovavo nella Murgia di Santeramo per fotografare e riprendere dei Rigogoli in migrazione venivo fermato controllato e ...