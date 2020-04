Coronavirus, Ministro Bonetti: “Dobbiamo pensare anche alla ripartenza dei ragazzi, dobbiamo restituirgli lo spazio del gioco e dello sport” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Oltre alle fabbriche, ai negozi, dobbiamo pensare alla ripartenza dei ragazzi. In gioco c’è la loro salute, fisica e psichica“, “bisogna fare in fretta. I bambini e gli adolescenti hanno il diritto di riconquistare luoghi di gioco, di movimento e di aria. Dobbiamo predisporre, quando sarà possibile riaprire, spazi all’aperto con un controllo dei flussi. Penso a giardini con volontari che regolino gli ingressi, per nuclei familiari ad esempio. Penso ad aree sportive dove due fratelli possano giocare a pallone o piccoli gruppi di bambini, ben distanziati, possano fare delle attività motorie e ludiche“: lo ha dichiarato Elena Bonetti, Ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, in un’intervista a Repubblica, sottolineando che “l’Istat ci ha detto con chiarezza che il 40 per cento dei bambini e dei ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - dalle mascherine ai test le risposte del ministro Speranza

Coronavirus in Italia - emergenza Rsa dalla Toscana alla Puglia. Il ministro Speranza : "Siamo nel pieno della crisi"

Coronavirus - in Francia il ministro Istruzione frena sul rientro a scuola : “Non sarà da un giorno all’altro”. I medici : “Rischio inutile” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Oltre alle fabbriche, ai negozi, dobbiamodei. In gioco c’è la loro salute, fisica e psichica“, “bisogna fare in fretta. I bambini e gli adolescenti hanno il diritto di riconquistare luoghi di gioco, di movimento e di aria. Dobbiamo predisporre, quando sarà possibile riaprire, spazi all’aperto con un controllo dei flussi. Penso a giardini con volontari che regolino gli ingressi, per nuclei familiari ad esempio. Penso ad aree sportive dove due fratelli possano giocare a pallone o piccoli gruppi di bambini, ben distanziati, possano fare delle attività motorie e ludiche“: lo ha dichiarato Elenaper la Famiglia e le Pari Opportunità, in un’intervista a Repubblica, sottolineando che “l’Istat ci ha detto con chiarezza che il 40 per cento dei bambini e dei ...

fattoquotidiano : Coronavirus, ministro Boccia: “La comunità scientifica ci dia certezze inconfutabili, non 3-4 opzioni per tema. Alt… - Linkiesta : Secondo il leader di @Piu_Europa, @bendellavedova, l'agenda del ministro degli Esteri «è portare l’Italia lontana d… - ferrazza : Il ministro Boccia dice: 'Non ci possono essere tre o quattro opzioni su ogni tema. La politica per decidere deve a… - Massimo10489625 : ???? EMERGENZA #CORONAVIRUS La replica di Palazzo Chigi: 'Costretti alle spese dal decreto Dadone' - europaviva21 : Rapporto fra Coronavirus e inquinamento atmosferico? Anche il Prof. Ricciardi, dell’Organizzazione Mondiale della S… -