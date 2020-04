Coronavirus Milano, ultime notizie: morti, contagiati al 15 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus Milano, ultime notizie: morti, contagiati al 15 aprile Di seguito analizzeremo come aumentano e come diminuiscono i contagiati, i morti e i guariti da Coronavirus nella nostra Penisola. A fornirci tutti i dati, come sempre, è la Protezione Civile, che giornalmente, attraverso la conferenza stampa delle 18 aggiorna il Paese. Mercoledì 15 aprile, la situazione si è confermata essere stabile: il virus continua a rallentare. Sono 2.667 i nuovi casi, che portano dunque il totale a 165.155; 578 è invece il numero dei decessi registrati (le vittime totali sono quindi 21.645). Sale a 38.092 il numero dei guariti, 962 dei quali solo nella giornata di ieri. Calano poi i numeri dei ricoveri, sia per quanto riguarda la terapia intensiva (3.079), sia per i ricoveri ordinari (27.643). Infine sono 74.696 i soggetti attualmente in isolamento domiciliare.Segui ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO

Coronavirus - Sala : ‘Nei giorni scorsi Regione mi aveva chiesto ulteriore stretta a Milano. Ora vuole riaprire - perché l’ha detto Salvini’

Coronavirus - Borsa Milano - europee - asiatiche e Spread del 16 Aprile 2020 : come sta andando il differenziale Bund-Btp oggi (Di giovedì 16 aprile 2020)al 15Di seguito analizzeremo come aumentano e come diminuiscono i, ie i guariti danella nostra Penisola. A fornirci tutti i dati, come sempre, è la Protezione Civile, che giornalmente, attraverso la conferenza stampa delle 18 aggiorna il Paese. Mercoledì 15, la situazione si è confermata essere stabile: il virus continua a rallentare. Sono 2.667 i nuovi casi, che portano dunque il totale a 165.155; 578 è invece il numero dei decessi registrati (le vittime totali sono quindi 21.645). Sale a 38.092 il numero dei guariti, 962 dei quali solo nella giornata di ieri. Calano poi i numeri dei ricoveri, sia per quanto riguarda la terapia intensiva (3.079), sia per i ricoveri ordinari (27.643). Infine sono 74.696 i soggetti attualmente in isolamento domiciliare.Segui ...

stanzaselvaggia : Ci racconteranno, tra un po’, che abbiamo vinto. Non abbiamo vinto nulla, qui a Milano. E non dovremo permettere a… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - Corriere : A Milano i morti sono duemila: «Qui la curva non è ancora scesa» - Epesses59Tigre : RT @stanzaselvaggia: Ci racconteranno, tra un po’, che abbiamo vinto. Non abbiamo vinto nulla, qui a Milano. E non dovremo permettere a nes… - SaraBoschiJones : RT @VaeVictis: Il virologo ce l’avevate già in timeline, si chiama @VaeVictis, incidentalmente fa l’ingegnere, ma voi avete deciso di andar… -