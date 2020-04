Coronavirus, migranti in Calabria: “Senza lavoro né cibo, governo si è dimenticato di noi” (Di giovedì 16 aprile 2020) Nonostante l'emergenza da Covid-19, nella piana di Gioia Tauro in Calabria, i migranti sono ammassati in tende di fortuna fatte di lamiera e plastica senza acqua per lavarsi, né corrente elettrica. Non c'è solo la Tendopoli di San Ferdinando e Rosarno, ma ghetti sparsi senza controlli sanitari. Parlano i migranti:«Il governo si è dimenticato di noi». Leggi su fanpage Coronavirus : Riccardo Magi (radicali) interroga il governo sulla sorte dei migranti

Coronavirus - a Pozzallo il problema dei migranti e della quarantena : parla il sindaco

Coronavirus - la Germania dei miracoli a corto di medici chiede aiuto ai migranti (Di giovedì 16 aprile 2020) Nonostante l'emergenza da Covid-19, nella piana di Gioia Tauro in, isono ammassati in tende di fortuna fatte di lamiera e plastica senza acqua per lavarsi, né corrente elettrica. Non c'è solo la Tendopoli di San Ferdinando e Rosarno, ma ghetti sparsi senza controlli sanitari. Parlano i:«Ilsi èdi noi».

borghi_claudio : Perché nello spot di canale5 contro le fake news c'è indicato come fake lo sbarco di migranti con coronavirus? - RaffaeleFitto : Per #ONG tedesca Sea-Eye è come se non ci fosse l’emergenza #coronavirus. Sulla sua nave #AlanKurdi, che continua a… - Agenzia_Ansa : I 156 #migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano ma saranno trasferiti su una nave p… - RedattoreSocial : #Coronavirus, se perdo il lavoro perdo anche il diritto ad ottenere la #cittadinanza? Per la naturalizzazione serve… - Emidio24005437 : RT @adrianocasotto: Su 140 migranti 100 è risultato positivo al coronavirus. È emergenza all’hotel Monaco, a Verona, diventato un centro di… -