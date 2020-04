Coronavirus, migliaia di manifestanti protestano con le armi contro il lockdown in Michigan (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus Usa, in Michigan la protesta con le armi contro il lockdown Negli Usa che detengono tristemente lo scettro di Paese più colpito al mondo dal Coronavirus, con oltre 640mila contagi e 31mila morti, ci sono anche cittadini che decidono di scendere in piazza e protestare, con le armi in braccio, contro il lockdown: è successo ieri in Michigan, nella zona nord-occidentale degli Stati Uniti. migliaia di manifestanti hanno deciso infatti di far sentire la loro voce contro la governatrice democratica Gretchen Whitmer, che ha esteso tutte le misure di distanziamento sociale e la chiusura delle attività non essenziali fino al 30 aprile. Sebbene il Coronavirus abbia fatto a oggi in Michigan 1.900 vittime, con circa 28mila contagi, c’è un fronte compatto di cittadini che ritiene esagerate le misure di contenimento ... Leggi su tpi Coronavirus - aiuti alle imprese : migliaia di richieste d’aiuto al Gafi. Caputo : Daremo risposte rapide

Emergenza Coronavirus - in Lombardia ci sono migliaia di “malati invisibili”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. In Lombardia migliaia di malati “invisibili” (Di giovedì 16 aprile 2020)Usa, in Michigan la protesta con leilNegli Usa che detengono tristemente lo scettro di Paese più colpito al mondo dal, con oltre 640mila contagi e 31mila morti, ci sono anche cittadini che decidono di scendere in piazza e protestare, con lein braccio,il: è successo ieri in Michigan, nella zona nord-occidentale degli Stati Uniti.dihanno deciso infatti di far sentire la loro vocela governatrice democratica Gretchen Whitmer, che ha esteso tutte le misure di distanziamento sociale e la chiusura delle attività non essenziali fino al 30 aprile. Sebbene ilabbia fatto a oggi in Michigan 1.900 vittime, con circa 28mila contagi, c’è un fronte compatto di cittadini che ritiene esagerate le misure di contenimento ...

SkyTG24 : ?? #Coronavirus, il governatore della #Campania Vincenzo #DeLuca ha annunciato che la Regione sta preparando un pian… - petergomezblog : #Coronavirus, Von der Leyen al Parlamento europeo: “L’Ue presenta scuse sentite all’Italia. Ma valgono solo se si c… - M5S_Camera : Coronavirus, migliaia di vittime in Lombardia e loro fanno propaganda - Valenticchia509 : RT @AlbertoLetizia2: Col pretesto del #coronavirus, in #Polonia il governo vuole imporre nuove restrizioni alla già severa legge sull'#Abor… - jabbaTM : RT @RadioSavana: Mentre le #risorseINPS clandestini vivono in albergo con vitto, alloggio e paghetta, migliaia di italiani dormono per stra… -