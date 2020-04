Coronavirus, meno di 3 mila ricoveri in terapia intensiva. Borrelli: “Fase 2? Aspettiamo il lavoro del Comitato” (Di giovedì 16 aprile 2020) Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva. La buona notizia arriva dal puntuale bollettino giornaliero della Protezione civile. Per la prima volta dal 20 marzo i pazienti nei reparti sono infatti scesi sotto tremila: ad oggi sono infatti 2.936, 143 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.032 sono in Lombardia, 42 in meno rispetto a ieri. Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con sintomi, i positivi sono 1.189 in più, ma 750 in meno rispetto a ieri, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati totali dal Coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 168.941, con un incremento rispetto a ieri di 3.786. Oggi sono 2.072 i guariti dal Coronavirus, in totale dall'inizio dell'emergenza le persone che hanno superato il Coronavirus sono 40.164. Cala (per il secondo giorno consecutivo) se pur di poco la crescita dei ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - perché al Sud meno contagi che al Nord? Il clima mite ha aiutato

Coronavirus - 7.943 casi positivi in Toscana. Oggi 40 ricoveri in meno - 54 guariti e 28 morti

Coronavirus in Italia - crollano i ricoveri : meno di 3 mila pazienti in terapia intensiva (Di giovedì 16 aprile 2020) Continuano a calare iin. La buona notizia arriva dal puntuale bollettino giornaliero della Protezione civile. Per la prima volta dal 20 marzo i pazienti nei reparti sono infatti scesi sotto tre: ad oggi sono infatti 2.936, 143 inrispetto a ieri. Di questi, 1.032 sono in Lombardia, 42 inrispetto a ieri. Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con sintomi, i positivi sono 1.189 in più, ma 750 inrispetto a ieri, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati totali dalin Italia - compresi morti e guariti - è di 168.941, con un incremento rispetto a ieri di 3.786. Oggi sono 2.072 i guariti dal, in totale dall'inizio dell'emergenza le persone che hanno superato ilsono 40.164. Cala (per il secondo giorno consecutivo) se pur di poco la crescita dei ...

angelomangiante : #Djokovic aveva già donato un milione di euro poche settimane fa alla sua Serbia. Stavolta l'ingente donazione è p… - francescocosta : Anthony Fauci sulla questione mascherine (quelle serie, quelle meno serie e quelle fatte in casa).… - repubblica : Coronavirus, al minimo la percentuale di tamponi positivi. E in terapia intensiva ci sono 1.000 persone in meno ris… - AnaTijigirl : RT @repubblica: Coronavirus, il bilancio: record di tamponi, al minimo i ricoveri in terapia intensiva (meno di 3mila) [aggiornamento delle… - marcobertozzi : RT @iltrumpo: Salvini si dichiara contrario all'uso di elicotteri per sorvegliare le spiagge. A meno che non facciano fare un giro al figli… -