Coronavirus: Lombardia chiede a governo 100 euro a bimbo a sostegno infanzia (Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Ribadiamo l'importanza di una considerazione attenta verso i servizi per l'infanzia in quanto capisaldi per la tenuta e la crescita delle famiglie e indirettamente delle attività produttive". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si è rivolto al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lucia Azzolina, in una lettera di proposte e richieste a sostegno degli asili nido e delle strutture accreditate e parificate dedicate all'infanzia. "In considerazione dell'importanza sociale, per le famiglie lombarde, di queste strutture, Regione Lombardia riconosce il ruolo strategico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, erogando ogni anno circa 10 milioni di risorse autonome destinate ai costi di gestione degli asili, oltre a quota parte dei fondi sociali e attivando importanti investimenti a sostegno del ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Lombardia chiede a governo 100 euro a bimbo a sostegno infanzia (2)

Coronavirus : Lombardia - 7 - 5 mln per credito a imprese e professionisti

Coronavirus : Lombardia - 7 - 5 mln per credito a imprese e professionisti (2) (Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Ribadiamo l'importanza di una considerazione attenta verso i servizi per l'in quanto capisaldi per la tenuta e la crescita delle famiglie e indirettamente delle attività produttive". Così il presidente di RegioneAttilio Fontana si è rivolto al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lucia Azzolina, in una lettera di proposte e richieste adegli asili nido e delle strutture accreditate e parificate dedicate all'. "In considerazione dell'importanza sociale, per le famiglie lombarde, di queste strutture, Regionericonosce il ruolo strategico dei servizi socio-educativi per la prima, erogando ogni anno circa 10 milioni di risorse autonome destinate ai costi di gestione degli asili, oltre a quota parte dei fondi sociali e attivando importanti investimenti adel ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Travaglio su La7: “Lombardia e Piemonte? Due Regioni in balia degli eventi. Il governo dovrebbe commis… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - repubblica : Coronavirus, la petizione 'Commissariare la Lombardia' vola e scatena la discussione social - Ilmoralizzator9 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, ultimata acquisizione di documenti in Regione Lombardia. Ora investigatori analizzeranno materiale https:… - valerialm26 : RT @zluca2: Coronavirus in Lombardia, morte 22 pazienti psichiche nel Bresciano -