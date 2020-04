Coronavirus: Lombardia, 7,5 mln per credito a imprese e professionisti (Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) - La Giunta di Regione Lombardia ha approvato un'altra delibera che viene in aiuto delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti sul versante del credito utilizzando i consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi). Il provvedimento è stato approvato su proposta dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli. Si tratta di un provvedimento che "andrà a migliorare l'accesso al credito delle categorie più colpite dal blocco delle attività, utilizzando 7,5 milioni di euro del Programma operativo regionale (Por) Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) derivanti dalle economie sulla Linea di intervento Controgaranzie 1". "È la prima parte d'un pacchetto di provvedimenti economici che stiamo presentando in questo mese e guardano con molta attenzione all'accesso al credito e alla ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Lombardia chiede a governo 100 euro a bimbo a sostegno infanzia

